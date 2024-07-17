Москва, 17 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Как проводится реабилитация столичных водоемов, узнают гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» с 1 августа по 8 сентября.

mos.ru Пруд

Специалисты ГУП «Мосводосток» представят инсталляцию типового столичного пруда. В аквариуме объемом около 10 кубических метров будут продемонстрированы технические и биологические решения, применяемые при реабилитации московских водоемов. Для полного сходства в аквариум запустят декоративных рыб и установят цветки водного гиацинта (эйхорнии).

Рядом с инсталляцией пруда можно будет поучаствовать в магнитной рыбалке. Также здесь пройдут соревнования по такой рыбалке на время. Гости экспозиции смогут посетить мастер-классы.