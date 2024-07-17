Москва, 17 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В национальном парке «Лосиный остров», расположенном на территории Москвы и области, 10 июля родился детёныш пятнистого оленя, сообщает пресс-служба парка.

Телеграм — канал Национального парка «Лосиный остров»

«У пятнистых оленей прибавление! Неделю назад в семье появился телёнок. По визуальной оценке сотрудников научного отдела малыш здоров и хорошо развивается», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первые дни самка прятала новорождённого в высокой траве и подходила только на кормление. Сейчас оленёнок, которого сравнивают с Бемби из одноименного мультфильма студии Disney, весит около 5 кг.

Сообщается, что он уже смело ходит вместе с мамой по вольерному комплексу, не боится соседей и других пятнистых оленей. Работники парка следят за состоянием его здоровья и контролируют, чтобы телёнка пока никто не беспокоил.

В нацпарке добавили, что нормальная продолжительность беременности пятнистых оленей составляет 7,5 месяцев. Зачастую самка приносит лишь одного телёнка. У акклиматизированных пятнистых оленей массовый отёл происходит в июне. В некоторых случаях самки телятся в июле и даже августе.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Московском зоопарке родились семь детёнышей дагестанского тура. Мамами стали шесть самок, причём одна из них произвела на свет двойню.

Также в Московском зоопарке родились три голубых ягнёнка. 6 июня на свет появилась двойня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша.