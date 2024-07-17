Москва, 17 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95», сообщили 17 июля в пресс-службе Минобороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Возвращение на родину 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, стало итогом переговорного процесса при участии ОАЭ.

«Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Военных самолётами доставят в Москву, где поместят в госпитали для лечения и реабилитации. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аппарат уполномоченного по правам человека в России призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовать ускорению обменов военнопленными между Украиной и Россией. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борисом Мишелем. По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец сообщил 13 июля, что Украина планирует провести с Россией обмен женщинами-военнопленными. По его словам, в России находятся около 400 украинских женщин-военнопленных.

В мае Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она уточняла, что стороны провели более 40 обменов военнопленными.