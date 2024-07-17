Москва, 17 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. За первую половину 2024 года 4,3 млн человек воспользовались приложением «Метро Москвы», это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Приложение «Метро Москвы» — удобный и полезный транспортный помощник. По задаче Сергея Собянина мы улучшаем транспортные цифровые сервисы, чтобы поездки пассажиров становились еще удобнее и быстрее», — приводит слова вице-мэра Telegram-канал Дептранса Москвы.

Максим Ликсутов рассказал, что накануне в цифровую платформу был интегрирован новый способ оплаты — виртуальная карта «Тройка». Это позволит пассажирам московского транспорта не использовать пластиковый носитель и оплачивать проезд при помощи смартфона.

Он напомнил, что в приложении «Метро Москвы» возможно пополнять «Тройку» онлайн за несколько секунд и переносить баланс карты в случае её утраты. Среди других возможностей приложения, которые предоставляются пользователям, — маршруты на схеме мосметро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца и городской карте, вопросы чат-боту Александре, приобретение билетов на автобусы дальнего следования, а также возможность покупки абонемента «МультиТранспорт».

Помимо этого, в приложении можно подключить автоматическое пополнение карты, оплату по биометрии, увидеть загруженность вагонов метро в реальном времени и заморозить годовой абонемент.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что 32 тысячи виртуальных «Троек» выпущено в приложении «Метро Москвы». Пассажиры используют карту в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, регулярном речном и наземном транспорте.

Транспортной картой «Тройка» жители города оплачивают около 80% поездок в московском метро. Собянин напомнил, что транспортная карта начала работать 11 лет назад и за прошедшее время по своей популярности обошла мировые аналоги.