Донецк, 17 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) продолжают зачистку посёлка Урожайный в ДНР, из-за чего противник отошёл в направлении Макаровки и Благодатного. Об этом в ходе интервью телеканалу RT сообщил офицер с позывным Воробей.

Кадр из видео Офицер с позывным Воробей

Он отметил, что российская армия держит позиции, из-за чего ситуация развивается в пользу страны. Офицер добавил, что противник не теряет надежды вернуть утраченные им позиции, однако бойцы ВС РФ стараются не допустить прорыва противника и держат линию фронта.

Воробей также рассказал, что на том же направлении до взятия Урожайного войско подбило «жирную цель» — самоходную артиллерийскую установку 2С22, которая была уничтожена после оперативных действий. Для этого военнослужащие отправили на разведку беспилотные средства, а затем заняли огневую позицию. Он подчеркнул, что система 2С5 с первого раза поразила цель, «великолепно» выполнив свою задачу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля подразделения группировки ВС РФ «Днепр» нанесли поражение трём бригадам ВСУ и уничтожили два полевых склада. Также за указанный период противник потерял до 120 человек.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные за сутки сбили самолёт МиГ-29 и 36 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).