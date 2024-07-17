Москва, 17 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В столице стартовал набор волонтёров на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, присоединиться к волонтёрскому корпусу могут желающие от 14 лет.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

«В организации помогут больше 5 тыс. московских волонтеров. Их можно будет встретить на центральных и районных площадках», — отметила Сергунина.

Заявки принимаются на сайте «Мосволонтёра» до конца лета, уточнила заммэра.

Волонтёры будут рассказывать о программе форума-фестиваля, а также помогать гостям мероприятия в навигации, проведении деловых событий и работе пресс-центра. А волонтёры со знанием иностранных языков помогут информировать зарубежных участников и будут сопровождать иностранных спикеров.

Для всех волонтёров перед началом форума-фестиваля проведут обучение. В том числе, им расскажут о правилах общения с различными категориями граждан, а также ознакомят их с онлайн-курсом «Основы волонтёрской деятельности».

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт более чем на 30 площадках по всему городу. Гости мероприятия узнают всё о развитии Москвы: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании. Мероприятие состоится с 1 августа по 8 сентября.