Черкесск, 17 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В селе Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии несколько дней назад неизвестные сбили православный крест с часовни, построенной силами греческой общины. Местная жительница сообщила ИА Регнум, что они написали коллективное заявление в полицию, чтобы найти виновных, но сотрудники МВД не стали составлять протокол.

ИА Регнум

Православная часовня находится в ущелье реки Аксаут на месте старого греческого православного храма Святой Троицы. Несколько дней назад местные жители заметили, что кто-то демонтировал большой железный крест на часовне.

«В селе проживает около 600 человек, и все друг друга знают. Тут есть и мечеть, и православный храм. Мы сразу обратились в полицию, но сотрудники даже не составили протокол. Поэтому мы теперь сами ищем тех, кто срезал или сбил крест с часовни», — рассказал житель Хасаут-Греческое.

Певица Яна Федосенкова, которая родилась и выросла в Карачаево-Черкесии недалеко от села Хасаут-Греческое, рассказала ИА Регнум, что в июне крест стоял, а снесли его в конце прошлой недели. Девушку знают в республике как исполнительницу казачьих песен и православных молитв. Она единственная из местных, кто не побоялась публично заявить об оскорблении чувств верующих.

«Мы с семьей приезжали в июне, крест и маковка были на месте. Приехали на той неделе и увидели, что крест просто сбили, а маковку погнули. Такое в Карачаево-Черкесии, к сожалению, случается. Это оскорбление чувств верующих, и власти не хотят никак реагировать и влиять на это», — рассказала ИА Регнум Яна Федосенкова.

Село Хасаут-Греческое основано греческими переселенцами в 1864 году. А сама часовня построена недавно у подножья небольшой горы, на вершине которой находятся развалины старого греческого православного храма Святой Троицы, построенного греками-переселенцами во времена Византийской империи. Часовню построили в память о храме и предках.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блогер из Дагестана, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником, во время стрима растоптал и оплевал православный крест. Его действия подпадают под статью 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».