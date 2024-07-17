Москва, 17 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июля в ходе совещания по экономическим вопросам предложил министрам и руководителям своей администрации обсудить вопросы использования цифровых валют.

kremlin.ru

Глава государства отметил востребованность внедрения в РФ цифровых валют и других цифровых активов.

Россия должна не упустить подходящий момент и развивать условия для цифровых активов как внутри страны, так и в торговле с зарубежными странами, подчеркнул Путин.

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