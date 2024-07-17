Москва, 17 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. За полгода предприниматели при помощи торгового бота подписали на портале поставщиков Москвы порядка 34 тыс. контрактов на 4,8 млрд рублей, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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По её словам, данный сервис предоставляет предпринимателям возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это не только упрощает им работу, но и способствует экономии времени. Сервис могут подключить поставщики из разных регионов России, что помогает расширить географию бизнеса, а также договариваться о поставках напрямую с госзаказчиками.

«С момента запуска торгового бота в октябре 2022 года с его помощью уже заключено 132,4 тысячи контрактов на 16,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением сервиса заказчики за это время сэкономили свыше 9,9 миллиарда рублей», — добавила Багреева.

По данным главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наибольшим спросом портал пользуется у предпринимателей из Москвы и области. За весь период они заключили 76,3 тысячи и 25,2 тысячи контрактов.

При этом около 90% предпринимателей на портале — представители малого и среднего бизнеса, отметил глава департамента информационных технологий столицы Роман Урнышев.

Как передавало ИА Регнум, свыше 310 тысяч закупок провели на портале поставщиков Москвы за последние шесть месяцев. В 2024 году показатели числа закупок выросли на 11%. Объём же закупок на столичном портале поставщиков в январе–июне текущего года превысил 55 млрд рублей. Это на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.