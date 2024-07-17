Варшава, 17 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Польша запустит новую специальную операцию по защите границы Польши с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясское». Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции — тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия «Безопасное Подляское», в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат», — сказал министр.

По его словам, армия готова направить дополнительные силы и средства в случае необходимости.

Как передавало ИА Регнум, замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик заявил, что польские власти запланировали выделение почти 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. По словам чиновника, «непроходимое усиление» разработано Силезским политехническим университетом совместно с инженерами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Туск выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего ЕС. Европа должна инвестировать в безопасность восточной границы, подчеркнул Туск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется. До этого Лукашенко заявлял о подготовке Западом вторжения в страну. Он отмечал, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.