Москва, 17 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июля проведёт в Ново-Огарёво совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России

В мероприятии будут участвовать министры и руководители администрации президента, отметил Песков.

«Президент проведёт совещание по экономическим вопросам. Совещание из серии регулярных с участием руководства правительства и экономического блока, руководства администрации президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля на совещании правительства по экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики России в течение первых пяти месяцев этого года существенно превысили прогнозы. ВВП в сравнении с аналогичным периодом 2023 года вырос на 5%, отметил Мишустин.

Путин 14 июня в ходе совещания подчеркнул, что успехи экономики страны не означают, что теперь можно «почивать на лаврах». Он призвал сохранить достигнутые результаты. Глава государства отметил, что современный мир стремительно меняется, в этих условиях требуется наращивать темпы роста.