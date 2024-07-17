Москва, 17 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки 325 военных и боевую машину пехоты Bredley в зоне ответственности Центральной группировки российских войск, сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны», — сказал он.

По данным официального представителя российского военного ведомства, бои шли в районах населённых пунктов Новосёловка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики.

Также российские бойцы, добавил Конашенков, за сутки отразили контратаку подразделений штурмовой бригады «Лють». Потери противника, по его словам, составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что российские бойцы в Новосёловке Первой в ДНР впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ на всех направлениях составили в общей сложности 14 тыс. человек, информировало Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР. Также российские бойцы отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ.