Москва, 17 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Фактическим ответом европейских стран на предложения Виктора Орбана по мирному урегулированию на Украине стали очередные обещания помочь киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России

«Вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах», — ответил Песков на вопрос о реакции на мирные инициативы Орбана.

Иных ответов в Кремле не получали, добавил он.

Контакты по этой теме продолжаются — министр иностранных дел Лавров встречался с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Сийярто заявил, что отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкота не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.