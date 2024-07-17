Москва, 17 июля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, которое она отметит 17 июля, заявил 17 июля на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счёт нет», — ответил он на вопрос, будет ли Путин поздравлять Меркель.

Также представитель Кремля отметил, что за последние годы между ними не было никакого общения.

Ранее профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон заявлял, что бывший канцлер Германии может использоваться Соединёнными Штатами для налаживания контактов с Россией. По его словам, она считается основным кандидатом на участие в переговорах по Украине. По его мнению, Меркель имеет опыт общения с Путиным. Кроме того, она не обладает прямыми связями с действующим правительством ФРГ.

Главный редактор французского журнала Le Figaro Magazine Гийом Рокетт отмечал, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, и занимавший пост президента Франции Николя Саркози ещё в 2008 году называли безумием вступление Украины в НАТО. Они предупреждали, что Россия воспримет это как провокацию, но Украина продолжала стремиться в альянс.