Киев, 17 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вышла из фракции правящей на Украине партии «Слуга народа». Об этом в своём Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«Безуглая вышла из фракции «Слуга народа»!» — написал он в публикации.

Гончаренко также отметил, что депутат прошла в Верховную раду по мажоритарному округу. Это означает, что при выходе из состава мандат она не теряет и становится внефракционным парламентарием.

Ещё один народный депутат Ярослав Железняк, отметил, что после того, как Безуглая по собственному желанию покинула фракцию, в ней осталось 233 депутата.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля Марьяна Безуглая была внесена в базу сайта «Миротворец», так как она неоднократно критиковала руководство ВСУ. Её обвинили в дискредитации украинской армии. 15 июля комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке проголосовал за её увольнение с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Причиной такого решения стала критика в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководства украинской армии в целом.

Ранее украинский депутат Ирина Геращенко сообщила, что на одном из заседаний Марьяна Безуглая вышла к трибуне парламента с российским флажком.