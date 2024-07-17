Москва, 17 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило 17 июля Министерство обороны.

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Также в указанный период была поражена живая сила и техника противника в 136 районах, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах», — сказал Конашенков.

Также в минувшие сутки были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества противника в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Днепр», три склада боеприпасов ВСУ в зоне группировки «Запад» и один — в зоне ответственности группировки «Север», отметил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Конашенков также сообщил, что средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили управляемую ракету Hammer и 59 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне ответственности Северной, Западной, Южной и Центральной группировок ВС РФ составили до 1755 человек, проинформировал официальный представитель Минобороны.