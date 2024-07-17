Москва, 17 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Последние годы в избирательных кампаниях США тема России и президента Владимира Путина, в частности, находится на повестке дня, заявил 17 июля на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Традиционно в избирательной кампании США — особенно в последние годы — Россия и лично президент Путин являются неотъемлемой частью», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что во время президентства Дональда Трампа в отношении России вводилось множество ограничений, но при этом между странами был диалог.

«Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — сказал он, комментируя слова Трампа о том, что у него с Владимиром Путиным были хорошие отношения.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший американский лидер заявил в интервью Bloomberg, что находился в очень хороших отношениях с президентом России. Более того, до пандемии COVID-19 председатель КНР Си Цзиньпин был для него «очень хорошим другом», как и Путин.

Он ещё раз подчеркнул, что боевые действия на Украине не начались бы в случае его переизбрания на пост президента в 2020 году. Действующего лидера Джо Байдена Трамп назвал «глупым человеком», из-за действий которого Россия и Китай «заключили брак».

Также американский экс-лидер заявил, что думал на тему смягчения или отмены антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возвращения в Белый дом.