Москва, 17 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдёт с 1 августа по 8 сентября, расскажут о реабилитации столичных водоёмов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Портал мэра и правительства Москвы/ Проектное решение

На площадке фестиваля городского хозяйства специалисты ГУП «Мосводосток» представят инсталляцию типового столичного пруда. Гостям форума продемонстрируют аквариум объёмом около 10 кубических метров, в котором будут представлены биологические и технически решения, применяемые для реабилитации водоёмов города.

Уменьшенную копию аквариума специалисты смастерят из прозрачного акрила для прочности и безопасности посетителей. На дно поместят мелкий гравийный щебень размером от трёх до десяти сантиметров. Рядом будет расположена береговая полоса из коробчатого габиона. Она станет ещё одним элементом реабилитированного водоёма.

Внутри копии пруда высадят некоторые виды водных растений, включая камыш, кувшинки, тростник обыкновенный. Все эти растения помогают предотвратить цветение воды в прудах столицы. Помимо этого, в аквариум запустят порядка 30 декоративных рыб — карп кои, комета ассорти, а также представитель семейства осетровых — бестер.

Сообщается, что посетители форума-фестиваля смогут посетить мастер-классы и интерактивы. Рядом с инсталляцией пруда пройдут соревнования по магнитной рыбалке. В крытых павильонах гости смогут собрать пазлы с изображением различных объектов и видов работ, выполняемых ГУП «Мосводосток».

Как передавало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии Москвы: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.