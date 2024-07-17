Москва, 17 июля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Производство ювелирной продукции и бижутерии в Москве в январе–мае выросло более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ювелирное изделие

«Уход иностранных брендов и возросший спрос на отечественную продукцию привели к тому, что объем выпуска ювелирных изделий и бижутерии за первые пять месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил министр. По словам Гарбузова, объём отгруженной продукции за этот период оценивается более чем в 17,3 миллиарда рублей.

За пять месяцев в Москве было изготовлено свыше 200 тысяч единиц ювелирных изделий и их частей из золота, что на 23,5% больше, чем в 2023 году. Объем выпуска изделий из других драгоценных металлов (не золота и серебра) увеличен на 54,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года, отметили в пресс-службе ДИПП.

Как сообщало ИА Регнум, самыми популярными украшениями, которые приобретают россияне в подарок на 8 Марта, ювелиры назвали серьги-конго из золота без вставок и золотые серьги с полудрагоценными камнями.