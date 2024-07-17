Москва, 17 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Праздник мороженого и сладостей открылся на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве». Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

«С 17 по 21 июля здесь вновь откроются торговые шале с богатым ассортиментом необычных лакомств, а также мастерские по декору летних аксессуаров и посуды для мороженого, пирожных и сладких напитков», — говорится в сообщении оргкомитета.

Гости мероприятия смогут попробовать оригинальное мороженое «Нефть», а также сорбеты из карельских ягод, крафтовые виды мороженого из натурального молока и сливок. На площадках праздника можно будет приобрести и другие сладости, в том числе ремесленный шоколад, рахат-лукум, мармелад и изделия из тыквы. Предложат гостям и несладкие блюда — хычины на гриле и чебуреки «Столичные».

Мастер-классы праздника состоятся у памятника Есенину. Для этого там установили шале, где можно будет научиться декорировать стеклянные бутылочки, пляжные сумки, аква-чехлы для телефонов.

Яркие эмоции посетителям подарят уличные театральные коллективы. Они покажут свои номера и научат пускать гигантские мыльные пузыри.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.

Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак, уточнил он.