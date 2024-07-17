Москва, 17 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Рособрнадзоре сообщили, что 73% школьников, которые пересдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли повысить баллы. Об этом в ходе интервью «РИА Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ИА Регнум

«Предварительный анализ показал, что 73 процента сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у девяти процентов участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания», — отметил он, добавив, что правом пересдачи ЕГЭ воспользовались более 105 тысяч школьников России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава Рособрнадзора рассказал, что выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах. Результат первой попытки сдачи экзамена в таком случае аннулируют.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, поэтому он предложил разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Глава государства также потребовал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.