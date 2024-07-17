Москва, 17 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пострадавший в драке с мигрантами в Москве 34-летний Максим после выздоровления вновь отправился в зону специальной военной операции. Об этом ИА Регнум сообщила супруга бойца.

РИА Новости

В Москве 28 июня на станции метро «Тушинская» четверо мигрантов из Киргизии избили двух участников СВО, находящихся в увольнительной перед подписанием нового контракта. 38-летний Николай скончался на месте, а Максима госпитализировали в больницу. Максим прошёл реабилитацию, подписал контракт с Министерством обороны и опять отправился в зону СВО.

По словам источника, на Максима напали сзади и ударили по голове, после чего он упал на асфальт. С травмой головы мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина.

«Мой муж прошел лечение. Сейчас он уже находится в зоне СВО. Он подписал контракт и уехал», — рассказала супруга Максима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 29 июня Максим и Николай встретились в Москве, чтобы отметить новое подписание контракта с Минобороны. Они оба планировали вернуться в зону спецоперации после отпуска. Мужчины приобрели алкогольные напитки и отмечали встречу в районе метро «Тушинская». Спустя пару часов Максим отошел в магазин, а когда вернулся увидел, что его друга Николая избивают четверо мигрантов.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).