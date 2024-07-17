Москва, 17 июля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Уникальные фарфоровые артефакты XIX века обнаружили археологи в районе 4-го Крутицкого переулка в Москве. Блюдце мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта — фрагменты популярных товаров у состоятельных горожан того времени.

Раскопки 2016-2017 гг. на Ивановской площади Кремля. Фото из книги «Археология Московского Кремля»

«Красноречивее всего о быте и повседневности горожан говорят такие находки, как посуда, керамические сосуды и баночки, используемые для хранения, предметы домашней утвари, упаковка от популярной продукции и лекарств», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Блюдце с клеймом мейсенского фарфора в виде двух скрещенных голубых мечей из герба Саксонии — пример утвари, которая служила украшением сервизов знатных домов. Шедевры мейсенской фарфоровой мануфактуры находятся в коллекциях известных музеев мира, в том числе в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Доктор медицины Юлий Швейкерт был сторонником гомеопатического метода лечения. Один из разработанных им таких препаратов мог храниться в помадной баночке, крышку от которой удалось обнаружить столичным археологам. Она продавалась в самой известной московской аптеке XIX века — аптеке Феррейна на Никольской улице.

С мая в Москве начался новый археологический полевой сезон. В этом году специалисты проводят работы более чем на 200 площадках, в том числе на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние 13 лет археологи обнаружили больше 100 тыс. артефактов при раскопках на территории столицы. Свыше 33 тыс. передали в государственную часть Музейного фонда.