Афины , 17 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Греция планирует передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации, впоследствии эти самолёты будут переданы Украине. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

United States Air Force

По информации издания, Киев ожидает получить 60 списанных истребителей F-16 из Норвегии, Нидерландов и Дании. Однако украинские власти утверждают, что им необходимо около 150 самолётов.

«32 самолёта Греции могли бы в какой-то степени сократить разрыв», — отмечают авторы статьи.

По их данным, Греция намерена продать эту технику США, чтобы Вашингтон модернизировал её и передал ВСУ. Однако в статье отмечается, что греческие военные эксперты с опасением относятся к идее передачи Киеву десятков истребителей.

Как передавало ИА Регнум, Уральская компания «Форэс» выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16.

Ранее обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest написал, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, при ведении боя в подконтрольном ВС России воздушном пространстве из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским системам ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркивал, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.