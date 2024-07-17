Москва, 17 июля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Спутниковая система «Гонец» и компания «Геоскан» впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник, сообщает 17 июля пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своём Telegram-канале.

Телеграм — канал «Роскосмос»

«Успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД, а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна на место запуска», — говорится в релизе.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотников там, где отсутствуют другие каналы связи. Для тестирования технологии использовался дрон «Геоскан 201», который оснащён экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегченном форм-факторе.

Как передавало ИА Регнум, глава госкорпорации Юрий Борисов информировал в июле, что конвейерное производство спутников в России планируется запустить в 2026 году. По его словам, конвейерное производство спутников потребует расходов в размере 60 млрд рублей, при этом «обсуждается вопрос бюджетной поддержки».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что необходимо наладить серийное производство спутников и нарастить численность орбитальной группировки. Это нужно сделать «в предельно сжатые сроки». Для реализации этих планов глава государства призвал максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширив его доступ к испытательным полигонам.