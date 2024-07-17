Москва, 17 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Более 1,6 тыс. человек посетили фестиваль «Усадьбы Москвы» за первый месяц проведения. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль проходит с 15 июня по 15 сентября на 40 площадках Москвы. В его программе — пикники, мастер-классы, лекции, концерты и многое другое.

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тыс. человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тыс. слушателей», — передает пресс-служба столичного комитета по туризму слова Сергуниной.

В старинных играх поучаствовали более 64 тыс. жителей и гостей Москвы, а тематические лекции послушали 6,4 тыс. человек. Дети в рамках фестиваля смогли посетить мастер-классы по изготовлению варенья, гербариям и другие.

Всего в ходе фестиваля «Усадьбы столицы» запланировано более 2,5 тыс. мероприятий. Например, 20 июля, 3 и 10 августа сад имени Баумана приглашает на экскурсию «Литературные улицы Басмании». Её участники узнают о жизни и работе Александра Пушкина, Фёдора Достоевского и других писателей. 21 июля в Екатерининском парке представят диджей-сет «Сквозь время», во время которого произведения композиторов приобретут цифровое звучание. А по выходным в усадьбе Измайлово профессиональные коллективы погружают в атмосферу домашних театров конца XIX — начала XX века. А в музее-заповеднике «Царицыно» эксперты — историки, писатели, архитекторы и учёные — читают лекции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал самые популярные площадки Московской музейной недели. Среди них оказался музей-заповедник «Царицыно», в котором гостям в рамках тематической недели представили различные предметы русской культуры. Кроме того, многие жители и гости столицы посещают музей-усадьбы Кусково, в которой работает выставка по случаю 100-летия Музея керамики. Также среди самых популярных мест притяжения оказался музей космонавтики.