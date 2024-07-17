Москва, 17 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Александр Макаров/Global Look Press

По его данным, 69-летний журналист сам вызвал себе скорую ещё 1 июля и сказал медицинским работникам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы рёбер и инсульт.

Врачи более двух недель боролись за жизнь Андрея Игоревича, однако накануне он скончался. Что стало причиной смерти позднее установят эксперты.

По другой версии, которую приводит интернет-издание Lenta .ru, Шмаров пролежал без сознания несколько часов в квартире в Москве, пока его не обнаружил опекун, вызвавший ему скорую. Уточняется, что журналист скончался 16 июля в 18:40.

Андрей Шмаров выполнял обязанности главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года по май 2021 года. Однако причину, в связи с которой ушёл с этой должности, он оставил в секрете. Также Шмаров работал ведущим на радио «Комсомольская правда».