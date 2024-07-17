Москва, 17 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. 37-я Московская международная книжная ярмарка пройдёт в столице с 4 по 8 сентября 2024 года. Мероприятие состоится в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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В программе книжной ярмарки — сотник мероприятий. В том числе, пройдут презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, международные конгрессы переводчиков.

«На льготных условиях стенды на ярмарке предоставляются общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, бюджетным организациям, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим российским издательствам, издательствам из государств СНГ», — отметили в пресс-службе.

Вход на мероприятия ярмарки для детей, школьников, студентов и их сопровождающих будет бесплатный. А подать участие в ярмарке можно на сайте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал, как цифровизация помогает московским библиотекам. По словам мэра, за последние пять лет в столице была проделана огромная работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. В том числе, был создан электронный каталог книг, внедрена система с микрочипами для приёма и выдачи литературы, а также запущено онлайн-бронирование книг и станции самообслуживания.

Кроме того, для читателей стал доступен единый читательский билет, который можно использовать во всех регионах, участвующих в программе.