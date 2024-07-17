Москва, 17 июля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила показания военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о его преступлениях на войне против СССР. Архивный документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

ФСБ России

Согласно ему, для запугивания граждан СССР по приказу гитлеровца проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию.

«Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами», — рассказал генерал вермахта в ходе следствия в Минске, отметив, что все они были расстреляны, а их трупы сожжены.

Он также признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной армии, а также арестовывать коммунистов. Так, за период с июня по сентябрь 1941 года по его указанию был убит один комиссар Красной армии и арестовано примерно 600 мирных граждан. 20 из них расстреляны, так как они якобы оказывали сопротивление и предпринимали попытки бегства.

Генерал-майор попал в плен в боях при Могилёве в 1944 году во время проведения операции «Багратион». Его приговорили к смертной казни за военные преступления и публично повесили на Минском ипподроме.

Во время допроса он назвал действия против Советского Союза «большим преступлением», а также отметил, что считает преступным сам метод ведения войны на территории СССР.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля ФСБ рассекретила архив о срыве мятежа, который готовили завербованные украинские националисты в 1944 году. Согласно опубликованному документу, группа из военнослужащих 148-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии готовила вооружённое выступление в полку. Её члены хотели привлечь на свою сторону весь его личный состав, укомплектованный мобилизованными с территории Западной Украины.

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы, в которых описывалась казнь нацистами членов советской подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» зимой 1943 года. В том числе ведомство обнародовало копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других «молодогвардейцев».