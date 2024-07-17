Москва, 17 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, страны Балтии стремятся получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, что может привести к дефициту и росту цен на рынке Евросоюза. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Joe Raedle / Global Look Press

Ранее издание Undercurrent News сообщило, что Швеция, Латвия, Эстония, Литва обвинили Россию в промысле кильки, сельди и трески в Балтийском море в период сезонных запретов на вылов рыбы. Издание уточнило, что эти страны выступили с совместным заявлением, призывая Совет и Комиссию Европейского союза принять меры в связи с этим.

Зверев подчеркнул, что эти обвинения в адрес российских рыбаков являются необоснованными. В России промысел жёстко регулируется и осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел пресекается, а все уловы контролируются, уточнил он.

По мнению главы ВАРПЭ, страны Балтии пытаются получить конкурентное преимущество, обвиняя Россию в ведении промысла в запретные периоды.

«В реальности их заботит исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от вероятного повышения цен в странах ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать и возникнет дефицит», — приводит слова Зверева Lenta.ru.

По его словам, европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений на треску и минтай из России. Всё это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках Евросоюза и самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения.

Как передавало ИА Регнум, в США захотели запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. С такой инициативой выступили американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз.

В письме на имя гендиректора Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) Руперта Хоуса они отметили, что сейчас на мировые рынки поступает огромное количество российских морепродуктов под обнадёживающим знаком экомаркировки MSC, необходимой для экспорта в Евросоюз. Они подчеркнули, что совет не ввёл никаких санкций против России, а данная сертификация повышает стоимость продукции, из-за чего российская экономика только выигрывает.

Кроме того, сенаторы обратили внимание на якобы «тесные и давние связи» между российской рыбной отраслью и Кремлём. В этой связи Салливан и Коллинз потребовали принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC для всей рыбы и морепродуктов, выловленных в России.

Ранее Росрыболовство заявило о планах провести ревизию международных договоров с недружественными странами после того, как Фарерские острова начали дискриминацию российских предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для рыболовных судов России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Западе распространяются утверждения о том, что соглашение между Россией и Фарерскими островами якобы угрожает Дании. Эти фейки направлены на разрушение отношений между Москвой и датской автономией, они являются частью западной кампании против РФ.

Она напомнила, что основой многолетнего взаимодействия России с Фарерскими островами является соглашение от 1977 года. Документ был заключен между правительством СССР с одной стороны и правительством Дании и местными властями Фарерских островов — с другой. В соответствии с соглашением ежегодно осуществляется распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах, при этом учитываются интересы обеих сторон, добавила Захарова.

Указанное соглашение ежегодно пересматривают, ранее его продлили, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании и призыв бывшего главы министерства иностранных дел Фарерских островов Ениса ав Рана прекратить любое сотрудничество с Россией.