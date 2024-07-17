Москва, 17 июля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Фигурантку дела «Оборонсервиса» о хищениях средств Минобороны Ирину Вишнякову осудили на пять лет лишения свободы. Хамовнический суд Москвы вынес ей приговор после девяти лет розыска, пишет 17 июля «Коммерсантъ».

Илья Питалев/РИА «Новости»

Вишнякова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём. Прежде она была генеральным директором ЗАО «Безопасность и связь».

Владелец этой компании Александр Елькин также руководил фирмой «Славянка», входившей в холдинг «Оборонсервис» и выступавшей генподрячиком оборонного ведомства в вопросах ремонта и обслуживания жилого фонда.

Следствие установило причастность Вишняковой к многомиллионным хищениям средств, выделенных Минобороны в 2007–2012 годах на эксплуатацию и содержание различных объектов. В тот период министерство возглавлял Анатолий Сердюков.

Вишнякова годами скрывалась от следствия, поэтому не попала под действие положения об истечении срока давности преступлений. Другие фигуранты громкого дела «Оборонсервиса» либо вышли на свободу, либо отбывают сроки заключения.

Фигурантку задержали в 2022 году. С 2013 года она находилась в международном розыске, а с середины 2014-го — под заочным арестом.

Как сообщало ИА Регнум, Сердюкова в рамках дела «Оборонсервиса» обвиняли в халатности, однако в 2014 году дело прекратили по амнистии. Его близкую знакомую, экс-чиновницу минобороны Евгению Васильеву приговорили к 5 годам заключения, но через три месяца освободили по УДО.