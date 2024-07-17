Москва, 17 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Петиция с призывом к компании Google прекратить цензуру на видеохостинге YouTube, из-за которой пострадали несколько сотен российских каналов, набрала уже более 10 тысяч подписей. Об этом свидетельствует статистика сайта Change.org.

Marcin Wichary

Автором петиции стал один из пострадавших в ходе блокировки, блогер Станислав Васильев. Он отметил, что этот документ важен, так как платформа блокирует аккаунты не за политику, а за творчество.

«Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы — полное ничтожество по сравнению с их властью», — подчеркнул блогер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Роскомнадзор отправил обращение лично к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи, чтобы тот разблокировал более двух сотен российских YouTube-аккаунтов. В ведомстве объяснили, что такие незаконные ограничения противоречат принципам свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и свободы выражения мнений.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что видеохостинг YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов менее чем за пять лет. Блокировка коснулась многих артистов, в том числе Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова, а также блогеров, режиссёров и других медийных личностей.