Москва, 17 июля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. С января по июнь 2024 года власти Москвы утвердили 24 проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По его словам, девять проектов из 24 расположены на участках бывших промышленных зон.

«На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится более 3,1 млн кв. метров недвижимости», — сказал Ефимов.

Он отметил, что по итогам реализации проектов будет создано примерно 36,8 тыс. рабочих мест, а общие инвестиции оцениваются в 745 млрд рублей.