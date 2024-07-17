Мелитополь, 17 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Перебои с электроснабжением возникли в Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщает 17 июля пресс-служба министерства энергетики региона.

При обстреле получили повреждения несколько ключевых объектов электроэнергетики, что привело к перебоям в подаче электричества для значительного числа потребителей в Каменко-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах.

«В Токмакском муниципальном округе ситуация остаётся критической», — говорится в сообщении.

Из-за повреждения объекта электросетевого хозяйства оказались обесточены 65 населённых пунктов, в том числе в Токмакском и Пологовском округах.

Энергетики оперативно ликвидируют последствия повреждений, для восстановления электроснабжения задействованы все доступные ресурсы. Ожидается, что электроснабжение удастся возобновить в течение суток, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее электроснабжение потребителей в регионах Юга России, в том числе в Запорожской области и Краснодарском крае, было нарушено из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Минэнерго РФ 17 июля сообщило о возобновлении подачи энергии.