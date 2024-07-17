Москва, 17 июля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Сервис, при помощи которого родственники могут узнавать о состоянии здоровья пациента в реанимации, был расширен ещё на 18 стационаров. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Проект оказался очень востребованным у москвичей. Поэтому мы приняли решение подключить еще 18 городских стационаров, работающих в формате цифрового госпиталя, к сервису: больницы имени Юдина, имени Вересаева, имени Боткина, №1 имени Пирогова, имени Филатова, имени Буянова, а также Институт скорой помощи имени Склифосовского, ИКБ №1 и ряд других», — отметила она, добавив, что в дальнейшем планируется масштабировать проект на все отделения реанимации столичных больниц.

Ракова напомнила, что в июне на базе клинического центра «Коммунарка» в рамках пилотного режима был запущен новый сервис ежедневных СМС-оповещений о здоровье человека, который поступил в отделение интенсивной терапии. В уведомлениях указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли он к аппарату искусственной вентиляции легких, а также данные о его температуре, давлении, пульсе и многое другое. Родственникам также доступно заключение о динамике состояния пациента: положительная, отрицательная или без изменений.

Заместитель мэра рассказала, что для подключения этого сервиса необходимо обратиться к врачу реанимационного отделения. Она уточнила, что оповещения делятся на два типа: о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии и ежедневные сообщения о его состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения в Москве. Он отметил, что приоритетными направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, а также продолжение разработки и внедрения новых стандартов медицинской помощи.

Ранее мэр столицы сообщил, что флагманский центр на базе городской клинической больницы имени В. М. Буянова в Москве будет работать по новому стандарту, благодаря чему медицинское учреждение сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки.