Москва, 17 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. В Москве станет обязательной подсветка вывесок, размещённых на внешних поверхностях зданий и сооружений, сообщает 17 июля пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, с 2011 года в столице проводится активная работа по улучшению облика города.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг — их обязательная подсветка к 1 января 2025 года», — сказал он.

Ефимов отметил, что переходный период в несколько месяцев позволит предпринимателям привести конструкции в соответствие с новыми требованиями в спокойном режиме.