Тегеран, 17 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Иран намерен привлечь к ответственности исполнителей и организаторов убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани в интервью телеканалу CNN.

Khamenei. ir

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о якобы имевшихся у Тегерана планах покушения на экс-президента США Дональда Трампа, который в 2020 году отдал приказ ликвидировать иранского военачальника.

«Я недвусмысленно сказал вам, что мы прибегнем к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и разработчиков плана убийства генерала Сулеймани из числа военных», — сказал иранский дипломат.

Багери Кани подчеркнул, что Иран будет использовать только иранские и международные правовые и судебные процедуры.

Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар был нанесён по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа. Позднее он признал, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США.

Американская разведка некоторое время назад получила данные, согласно которым Иран планировал покушение на Трампа. Было принято решение об усилении мер охраны Секретной службой. Однако Иран отверг информацию о причастности к покушению на Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в Дональда Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из этого же штата.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что покушение на Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира. По мнению эксперта, в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.