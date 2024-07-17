Москва, 17 июля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Совет Федерации стали полноценными партнёрами, объединив свои усилия для поддержки муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

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В ходе совещания 16 июля председатель Совфеда Андрей Шевченко отметил, что поддержка муниципалитетов остаётся одним из наиболее важных вопросов для страны. Он добавил, что меры этой поддержки должны быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований, обеспечение финансовой устойчивости и самостоятельности местных бюджетов, развитие человеческого потенциала, а также на защиту интересов органов местного самоуправления.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что помощь местным сообществам со стороны палаты регионов очень важна. Ведётся большая работа по донастройке федерального законодательства в сфере развития органов местного самоуправления, совершенствованию механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Представители нескольких муниципалитетов рассказали о проблемах, связанных с недостатком собственных доходов. Они также обсудили механизмы, направленные на повышение эффективности финансового планирования и использование дополнительных источников дохода. Один из них — туристический налог.

Все предложения комитет по федеративному устройству учтёт в дальнейшей работе, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий съезд ВАРМСУ с участием представителей советов муниципальных образований всех 89 регионов России состоялся 15 ноября 2023 года. На нём подвели итоги работы ассоциации за год, а также подняли вопрос о введении практики нулевых чтений законопроектов с участием муниципального сообщества.