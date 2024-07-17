Москва, 17 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в общей сложности в отрасли машиностроения российской столицы работают более тысячи компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Москва производит станки и конвейеры, различные приборы, промышленных роботов, лифты и технологическое оборудование, которое затем применяется в самых разных сферах», — рассказал мэр.

Собянин отметил, что в Москве ускоренными темпами развивается лазерное станкостроение, производство промышленных роботов. Так, на одном из строительных предприятий роботы с системой видеораспознавания без участия человека обнаруживают брак и подбирают керамические облицовочные плитки по цвету.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты подчеркивают, что рост производства машин и оборудования в Москве обусловлен поддержкой со стороны города и налаженной системой профессионального образования.