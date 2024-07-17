Минск, 17 июля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Сотрудники Брестской и Витебской таможни Белоруссии пресекли организованный группой лиц канал ввоза запрещённых веществ, изъяв партию наркотиков и психотропных веществ весом в 1077 килограммов. Об этом 17 июля сообщили в Таможенном комитете республики.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

«Таможенниками за сутки пресечён организованный по предварительному сговору группой лиц канал ввоза запрещенных веществ и изъята крупнейшая в истории суверенной Беларуси партия наркотиков и психотропов — 1077 кг», — указано в сообщении.

Как рассказали представители ведомства, первую часть — более 184 килограммов гашиша — удалось обнаружить в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика. При попытке вывезти в Россию вторую партию весом в 188 кг сотрудники Витебской таможни задержали соучастника, являющегося гражданином Белоруссии.

Также сотрудники Брестской таможни проводили специальные мероприятия в Бресте. Совместно с подразделениями наркоконтроля Брестского УВД они устанавливали место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию. В результате специального мероприятия им удалось задержать ещё одного преступника, который попытался скрыться и вывезти из страны почти 706 килограммов опасного психотропного вещества.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Останкинский суд Москвы приговорил гражданина США и РФ 32-летнего Роберта Вудлэнда к 12,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Пресс-служба прокуратуры столицы отметила, что он забрал из тайника крупную партию наркотического средства, а затем перевёз его в квартиру и расфасовал на 49 свёртков, чтобы следом незаконно сбыть их.

Ранее в Таиланде полиция задержала гражданина России, который получал посылку с наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его комнате 840 граммов наркотических веществ.