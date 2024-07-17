Киров, 17 июля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Четверо детей отравились в загородном лагере «Калейдоскоп» в деревне Сауничи в Кировской области, один из них был госпитализирован. Об этом 17 июля сообщает телеканал «360», ссылаясь на мать одной из пострадавших.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Мы узнали о произошедшем в 06:00, когда поступил звонок о том, что дочь заболела. У неё была высокая температура, рвота, диарея», — рассказала женщина.

По словам матери, она застала 11-летнюю дочь в тяжёлом состоянии — девочка еле стояла на ногах и была очень бледной. Мать сразу же забрала ребёнка из детского лагеря и вызвала скорую помощь. Оказалось, что у девочки наступило обезвоживание. Родители отвезли её в инфекционную больницу. За четыре дня состояние девочки стабилизировалось.

Телеканал отмечает, что региональное следственное управление СК в настоящий момент проводит проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июле в оздоровительном лагере «Чагытай» в Тыве отравились 34 ребёнка, 31 из них попал в больницу. У детей выявили симптомы острой кишечной инфекции. Состояние одного ребёнка медики оценивали как тяжёлое, троим назначили амбулаторное лечение.

В конце июня в Пензе свыше 30 детей, находившихся в оздоровительном центре «Белка», обратились за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием. Некоторых из них поместили в медицинский изолятор. СК и прокуратура начали проверку.