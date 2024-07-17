Торонто, Канада, 17 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Девочка-блогер Белла Томпсон, известная в социальной сети TikTok как Bella Brave, умерла в возрасте десяти лет. Об этом её мать Кайла сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

(сс) Raymond Wambsgans / Emergencias C

Смерть девочки наступила 14 июля. По словам матери, причиной стали многочисленные проблемы со здоровьем. Она рассказала, что Белла «мирно ушла из жизни» в окружении родных.

«Наша храбрая девочка оставила своё наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота», — написала Кайла под видеороликом с танцующей Беллой.

Белла Томпсон родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости. На первом году жизни она перенесла несколько операций на кишечнике, а в 15 месяцев — пересадку костного мозга. В 2023 году Белле сделали пересадку кишечника.

В TikTok на страницу Беллы, где родители публиковали ролики о ней, подписались миллионы человек. По словам Кайлы, девочка вдохновляла людей и приносила им радость, несмотря на свои тяжёлые заболевания.

11 июля журнал People сообщил, что девочку поместили в отделение интенсивной терапии из-за вирусной инфекции лёгких и ввели в медикаментозную кому.