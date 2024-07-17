Киевским властям дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории, заявил в интервью ТАСС 17 июля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, таким образом Вашингтон продолжает раскручивать спираль эскалации, пытаясь оправдать собственные преступления и выгородить режим Зеленского. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 875-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Российский дипломат не сомневается: ракетная атака на Севастополь 23 июня обеспечивалась американскими военными специалистами — именно они осуществляли целенаведение. Полищук также назвал самообманом планы Запада нанести России «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».

«Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — предостерёг представитель российского МИД.

Тем временем непосредственно в зоне СВО штурмовые подразделения Северной группировки российской армии с помощью разведывательных беспилотников захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв в плен киевских боевиков.

В круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе врага артиллерийские расчеты группировки войск «Запад».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902492" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Огненный «Град» обрушивается на позиции противника

Бойцы отмечают, что боеприпасов, провизии, экипировки и воды — в изобилии, чего нельзя сказать о противнике, информирует Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.