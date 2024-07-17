Симферополь, 17 июля, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что более десяти обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговора.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Аксенов

Аксёнов также заявил, что всех, кто угрожает жизни жителей региона и России, ждёт «тюрьма или смерть».

Два члена военной разведки Украины, планирующих серию терактов в Крыму, в том числе покушение на высших должностных лиц республики, в июне 2024 года были приговорены к десяти и 9,5 года лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, террорист, готовивший подрыв железнодорожных путей в Крыму, погиб из-за срабатывания собственной бомбы, ранее информировал Аксёнов.

Глава Крыма пережил за последний год четыре покушения. Всех преступников задержали.

ФСБ России 16 мая информировала о предотвращении теракта в Крыму. Двое украинских агентов ― мужчина и женщина — намеревались подорвать железнодорожные пути в Ленинском районе Крыма. Их задержали в момент совершения преступления.