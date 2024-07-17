Милуоки, США, 17 июля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Полиция американского Милуоки опубликовала видео погони и стрельбы, которая была 16 июля рядом с местом съезда республиканцев, где присутствовал кандидат в президенты Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

На записи с нагрудной камеры офицера видна группа полицейских, в этот момент один из них заметил нож у мужчины, который находился рядом. К мужчине побежали полицейские, он попытался убежать, не реагировал на приказы бросить оружие. В конце концов в вооруженного ножом темнокожего мужчину выпустили множество выстрелов. Он упал на землю.

Инцидент произошел с полицейскими, которые следили за безопасностью в городе во время съезда.

Как сообщало ИА Регнум, в Милуоки, штат Висконсин, полицейские застрелили подозрительного человека поблизости от места проведения съезда Республиканской партии США.

Один из очевидцев рассказал, что силовики застрелили вооружённого ножом бездомного мужчину, страдавшего биполярным расстройством. Всё произошло тогда, когда мужчина приблизился к полицейским и достал нож.

Правоохранители оцепили территорию вокруг арены Fiserv Forum, где проходят основные мероприятия съезда. Меры безопасности усилили после покушения на Трампа.