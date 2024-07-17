Киев, 17 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В небе над Украиной был замечен учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

По данным сервиса Flightradar, британский самолёт появился 16 июля в 18:26 над территорией Кировоградской области. Судно пролетало над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями.

Также самолёт ВВС Великобритании кружил над подконтрольными Киеву районами Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Пропал с радаров учебный самолёт в районе села Чабановка в Закарпатской области Украины в 01:32 мск.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Польши, рядом с границей с Калининградской областью, был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Над Чёрным морем 5 июня, почти в 250 км от Ялты, заметили разведывательный беспилотник RQ-4. БПЛА с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы в Сигонелле в направлении Румынии.

Днём ранее, 4 июня, американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. Управлявшие дроном операторы могли намеренно отключить опознавательные транспондеры. У берегов Сочи также зафиксировали американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk 26 мая. Дрон-разведчик вылетел с военно-морской базы НАТО в Сигонелле.