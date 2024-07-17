Москва, 17 июля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивы, в которых говорится о преступлениях военного коменданта белорусского Могилёва генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа. Гитлеровец 80 лет назад шёл по Москве, возглавляя огромную колонну пленных немцев. На его счету сотни убитых и сожжённых русских солдат.

ФСБ РФ Готтфрид фон Эрдмансдорф

17 июля 1944 года фон Эрдмансдорфа в числе 19 генералов вермахта провели по главным московским улицам. Это событие в истории получило название «Парад побежденных», или операция «Большой вальс».

Протокол допросов фон Эрдмансдорфа, где он даёт подробные показания о войне против СССР и о личном участии в военных преступлениях, стал теперь доступен.

Немец признавался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и производить аресты коммунистов. С 22 июня по сентябрь 1941 года был расстрелян один комиссар и арестовано около 600 коммунистов. Их также всех расстреляли.

«По моему приказу проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан. Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — зафиксировано признание генерала в протоколах.

В конце июня 1944 года в ходе проведения наступательной операции «Багратион» был освобожден город Могилёв, который гитлеровцы намеривались превратить в неприступную крепость.

В сражениях за Могилёв немцы потеряли более 6 тыс. солдат и офицеров, 2 тыс. были взяты в плен. В числе пленных оказались два генерала: военный комендант Могилёва фон Эрдмансдорф со своим штабом и командир 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Рудольф Бамлер.

На вопрос следователя, как фон Эрдмансдорф расценивает гитлеровскую агрессию против СССР, он ответил: «как большое преступление».

Как сообщало ИА Регнум, собранные доказательства подтверждают, что фашисты во главе с Адольфом Гитлером планировали истребить советский народ. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

ФСБ РФ опубликовала рассекреченный архив с показаниями бывшего начальника штаба госуправления пропаганды НСДАП Вернера Вехтера, подчинённого Йозефа Геббельса, о том, как нацисты скрывали подготовку к нападению на Советский Союз.

Управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха Катынского дела.