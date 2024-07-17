Москва, 17 июля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский получил карт-бланш на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

Дипломат добавил, что в Вашингтоне мечтают нанести Москве «стратегическое поражение», пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. США грезят иллюзиями собственного превосходства и планируют «отсидеться в безопасности за океаном», написало издание Lenta.ru. Риски подобного самообмана непредсказуемы не только для США, но и для всего мира, предупредил Полищук.

По его словам, нет сомнений в том, что ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими специалистами. Именно они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. Этот теракт не останется без ответа. Безусловным приоритетом остаётся безопасность российского Крыма и его жителей, заверил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Применение американского вооружения для ударов по России повлечёт жёсткую реакцию со стороны РФ, предостерегла член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Провокация войны для Вашингтона — привычный шаг для захвата чужих территорий и природных ресурсов, подчеркнула она.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию и предупреждает США, Великобританию и подконтрольный им Киев, что они играют с огнём, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.