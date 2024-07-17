Саратов, 17 июля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев умер в возрасте 40 лет, сообщило министерство спорта Саратовской области.

https://t.me/minsport64 Дмитрий Адаев

«16 июля трагически погиб Дмитрий Адаев — мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России, тренер сборной команды страны по гребле на байдарках и каноэ», — написали в некрологе.

В министерстве выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Адаева. О дате и месте прощания с тренером не сообщалось.

Греблей Дмитрий занимался с 1996 года. В 2005 году он стал победителем первенства Европы. Также Адаев являлся призёром чемпионата Европы, чемпионом мира 2010 года среди студентов. Тренерскую деятельность он начал после окончания карьеры.

По информации ГУ МВД России по Воронежской области, в 07:25 мск Адаев погиб в результате ДТП, которое произошло на 334-м километре автодороги Курск — Саратов. По предварительной информации, автомобиль под управлением тренера сборной выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Адаев скончался на месте, а водителя грузовика госпитализировали.