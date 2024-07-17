Штат Калифорния, США, 17 июля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Американский миллиардер бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас. Он пояснил, что причиной стал принятый местными властями новый закон об ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ и запрещено), касающийся полномочий образовательных учреждений в сексуальной ориентации детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По новому закону в школах не будет правил, которые бы обязывали их без согласия ребёнка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, защищающий права ЛГБТ в школах.

По словам Маска новый закон стал «последней каплей».

«Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал предприниматель в соцсети X.

Илон Маск добавил, что не раз предупреждал губернатора Калифорнии, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий гонщик Ральф Шумахер, родной брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Министерство культуры и информации Казахстана заявило, что рассмотрит петицию против пропаганды ЛГБТ. Авторы петиции отметили, что детям «открыто навязывается однополая любовь», а среди молодёжи формируются «новые стандарты» сексуальных отношений.